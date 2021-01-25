Kasımpaşa konuk ettiği Sivasspor'u 11 dakikada yıktı
Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Kasımpaşa, iki maç sonra kazanmayı başardı. Paşa'ya galibiyeti getiren golleri 6'da Hajradinovic ve 17'de Aytaç Kara kaydetti. Kasımpaşa, bu sonuçla puanını 25'e çıkarırken; 5 hafta sonra kaybeden Sivasspor ise 24 puanda kaldı.Abone ol
6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının biraz sağından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hajradinovic şık bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-0
17. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı sol çaprazda Anıl Koç kontrol etti. Anıl topu penaltı noktasının biraz solundaki Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç sol ayağıyla uzak köşeye yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Anıl Koç'un ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Samassa topu çizgiye yakın bir noktada 2 hamlede kontrol etti.
81. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Robin Yalçın'ın ceza sahası içinde sağ çizgiye yakın noktadan ortasında Caner Osmanpaşa'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.
Kasımpaşa karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Kasımpaşa: 2 - 0 :Sivasspor
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çavuş, Kamil Çetin
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç (Dk. 69 Varga), Hajradinovic (Dk. 88 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Hodzic), Thelin
Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 46 Kone), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 68 Ninga), Claudemir (Dk. 58 Robin Yalçın), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 46 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Dk. 90+1 Kayode)
Goller: Dk. 6 Hajradinovic, Dk. 17 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 5 Fajr, Dk. 59 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 24 Hajradinovic, Dk. 65 Sadiku (Yedek kulübesinde) (Kasımpaşa)