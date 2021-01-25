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Bakan Dönmez: ''2023 yılında Türkiye nükleer teknolojiye geçecek''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Büyük bir aksilik olmazsa 2023 yılında Türkiye nükleer teknolojiye geçmiş olacak" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrik üretiminde dışa bağımlılığı yüzde 40'lara kadar düşürdüklerini söyledi.

Dönmez, "Büyük bir aksilik olmazsa 2023 yılında Türkiye nükleer teknolojiye geçmiş olacak Elektrik üretiminde dışa bağımlılığı yüzde 40'lara kadar düşürdük. İşletmeye alacağımız santrallerle bu sene 100 bin megavat kurulu güç üstüne çıkarız" diye konuştu.

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