Sakarya'da boş arazide ölü bulundu! Geriye yürek burkan görüntü kaldı

SAKARYA'da 61 yaşındaki kağıt toplayıcısı Süleyman Toğaç boş arazide ölü bulundu. Toğaç'tan geriye ekmek teknesi kaldı.

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Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Yağcılar Caddesi üzerinde bulunan boş arazide hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde 61 yaşındaki Süleyman Toğaç isimli kişinin öldüğü belirlendi. Toğaç’ın, kalp krizinden dolayı hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde durulurken polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



Hayatını kaybeden kişiyi tanıdığını belirten Caner Durmuşkaya ise, “Arabasını burada gördük ve ne oldu bir bakalım dedik, rahatsızlandı bayıldı sandık ama vefat etmiş. Bisiklette onun zaten bu bisikleti ile geçimini sağlıyordu, ekmeğinin peşindeydi. Öldürülmüş olma ihtimali yok, kendi halinde yaşayan bir vatandaştı” dedi.