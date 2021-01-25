Ahmet Davutoğlu: Bahçeli ve Perinçek, AK Parti ve Erdoğan’ı 'suç ortaklığına' davet etmekte

"Erdoğan ve AK Parti bir yol ayrımındadır." diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bahçeli ve Perinçek AK Parti ve Erdoğan’ı 'suç ortaklığına' davet etmektedir." düşüncesini savundu.

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"Eğer bu suç ortaklığını kabul ederlerse bu eski Türkiye artıkları ilk fırsatını buldukları anda en büyük darbeyi Erdoğan’a vuracaklarından emin olabilirsiniz." ifadelerini kullanan Davutoğlu, "AK Parti bir an önce bu tehdit diliyle, bu mafya tarzıyla, bu düşman kafasıyla hareket edenlerle ne yapacağına karar vermelidir" diye konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Davul AK Parti’nin omzunda, tokmak Bahçeli’nin elinde"

- Cumhurbaşkanı ve iktidar tam bir yönetim acziyeti içinde. Bu krizden tek çıkış yolu daha fazla demokrasi. İktidar ve koalisyon ortakları bu siyasi terör saldırılarını açık bir şekilde kınamaktan dahi imtina etti.

- Davul AK Parti’nin omzunda, tokmak Bahçeli’nin elinde. Saldırıların asıl hedefi, ülkemiz. 1980 öncesi sokak şiddetinden nasıl bir Türkiye çıktığını ve neleri kaybettiğimizi çok iyi biliyoruz. Siyasilere, gazetecilere, entelektüellere, akademisyenlere sokak saldırılarıyla, suikastlarla başladı.

"Suç ortaklığına' davet etmekte"

- Bahçeli ve Perinçek AK Parti ve Erdoğan’ı 'suç ortaklığına' davet etmekte. Bu ülkede milletten başka ev sahibi yok. Serok Ahmet' diyerek milyonlarca Kürt'ün diliyle hakaret ettiğini zannedenler millete küfretmektedirler. Beyler, kendinize gelin kendinize.

"İktidarın sözcülüğü ise Sayın Erdoğan’a kalmıştır"

- Bu koalisyon iktidarı artık ciddi ve sorumlu bir yönetim sergileme kabiliyetini tamamen kaybetmiş. İktidarın sözcülüğü ise Sayın Erdoğan’a kalmıştır. Bu iktidar ve trol medyası gündemi değiştirmek için yapmayacağı şey yok. Gündemi değiştirmek için devreye bu sefer Bahçeli giriyor.

- İlla darbe arıyorlarsa iki tane darbe oldu bu ülkede son iki yılda. Bizim muadilimiz ülkelerle bile kıyaslanmayacak kadar kötü durumdayız. Bu iktidarın dönüştüğü şeyin ismi cahiliyye lobisi.

"Doğrudan kendileri aşı oldular!"

- Aşı krizi devam ediyor. Doğrudan kendileri aşı oldular!. Bütün AK Parti MKYK’sını aşılandıkları için tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı’ndaki bütün MKYK üyelerinin de en kısa zamanda aşılanması yerinde olur.

"2002’deki AK Parti ile zerre alakası yok"

- Hepsinin gerçekle bağı kopmuş. Bugün AK Parti tabelası yazan partinin 2002’deki AK Parti ile zerre alakası yok. Erdoğan nereye gitse, ne yapsa ve ne söylese bu ağır ipotek altında söylemekte. Bahçeli’nin ve diğer eski Türkiye artıklarının kuracakları ilk tuzakla da AK Parti’den geriye kalan ne varsa yok edilecek

- 1 Şubat Pazartesi günü 'Yolsuzluklara Karşı Temiz Siyaset Belgemizi açıklayacağız