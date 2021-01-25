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Balıkesir'deki PKK operasyonunda flaş karar

Balıkesir merkezli 10 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlı hakim karşısına çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 20 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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BALIKESİR merkezli 10 ilde, PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 zanlı, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Adana, Aydın, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyonla yakalanan 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta örgütün finans çalışmaları ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik, hükümlü ve tutuklu terör örgütü üyelerine finans sağladığı öne sürülen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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