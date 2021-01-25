İstanbul Şişli'de döviz bürosuna silahlı saldırı

İSTANBUL Şişli'de otomobil ile döviz bürosunun önüne gelen kişi, silahla iş yerine doğru 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri döviz bürosunun kapısına isabet ederken saldırgan geldiği otomobil ile kaçtı.

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İSTANBUL Şişli İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otomobil ile döviz bürosunun önüne geldi. Döviz bürosuna doğru 3 el ateş eden saldırgan, daha sonra geldiği otomobil ile kaçtı. Döviz bürosu çalışanları, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kapıya bir kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri, iş yeri ile çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırganın eşkalini ve kullandığı otomobil plakasını belirlemek için çalışma başlattı.