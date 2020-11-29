Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 2 golle geçti

Kasımpaşa, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri; 16 ve 25'te Armin Hodzic kaydetti. Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio'nun 79'da kullandığı penaltı atışında kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi. Kigde 2 maç aradan sonra kazanan Kasımpaşa, puanını 15'e yükseltirken; Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

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8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Koomson'un sağdan içeri çevirdiği meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazda Haddadi kontrol etti. Bu oyuncunun pasında Alan'ın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta sağına uzanan ve meşin yuvarlağa müdahale eden kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

17. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hadergjonaj'ın savunmanın arkasına pasında Gençlerbirliği oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'e çarpan meşin yuvarlak Hodzic'in önüne düştü. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşta top ağlara gitti ancak yardımcı hakem İlker Takpak ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR odasıyla görüşen müsabakanın hakemi Mete Kalkavan, meşin yuvarlağın rakip oyuncudan gelmesi nedeniyle gol kararı verdi: 1-0.

25. dakika Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Toure'den şık bir şekilde sıyrılan ve ceza sahasına giren Alan, meşin yuvarlağı kale önüne çıkardı. Hodzic'in altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 2-0 önde tamamladı.

55. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazında taç çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest atışta, Arda Kızıldağ'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda sağına uzanan kaleci Ramazan Köse, son anda topu tokatladı.

63. dakikada Kasımpaşa önemli bir fırsattan yararlanamadı. Rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Hodzic, şık çalımlarla rakip oyuncuları geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'ten döndü. Dönen topu takip eden Hodzic'in bu kez kafa vuruşunda Nordfeldt, meşin yuvarlağa müdahale ederek yine gole izin vermedi.

65. dakikada Alan'ın soldan kullandığı kornerde Sadiku'nun altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

75. dakikada Sio'nun ceza yayının gerisinden şutunda Kasımpaşa savunmasına çarpan top Sami Gökhan Altıparmak'ın önünde kaldı. Ceza sahası içinde kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

79. dakikada Gençlerbirliği Sio ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Haddadi ile girdiği ikili mücadelede Arda Kızıldağ'ın ceza sahası içinde yerde kalması üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Sio'nu kullandığı penaltı vuruşunda sağına uzanan kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Kasımpaşa: 2 - 0 :Gençlerbirliği

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Koomson (Dk. 73 Mehmet Feyzi Yıldırım), Alan, Hajradinovic, Varga (Dk. 84 Yasin Dülger), Hodzic (Dk. 88 Berat Kalkan)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Toure, Diego Angelo (Dk. 8 Soner Dikmen), Polomat, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 69 Furman), Piris da Motta, Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 84 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 69 Sami Gökhan Altıparmak), Sio

Goller: Dk. 17 ve 25 Hodzic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Tirpan, Dk. 50 Haddadi (Kasımpaşa), Dk. 83 Murat Yıldırım, Dk. 90+1 Polomat (Gençlerbirliği)