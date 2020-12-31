Kasım Süleymani suikastında şok iddia! Saldırıda İngilizlerin de payı var!

İRAN Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasim Sülaymani'nin 4 Ocak'ta ABD tarafından suikaste uğramasında İngiltere'nin de payı olduğu ortaya çıktı.

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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasim Sülaymani'nin 4 Ocak'ta ABD tarafından suikaste uğramasında İngiltere'nin de payı olduğu ortaya çıktı. Kasım Süleymani, Bağdat’a iniş yapan uçağından inip araç konvoyu ile yolda olduğu sırada silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile öldürülmüştü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı ile saldırının gerçekleştiğini doğrulamıştı.

Saldırıda İngilizler ABD'ye bilgi verdi

ABD Başkanlık Seçimlerini kaybeden ve 20 Ocak'ta koltuğu Joe Biden'e devredecek olan Donald Trump'ın iktidardan ayrılmadan önce İran'ı vuracağına dair iddialar bölgedeki gerilimi arttırıyor. Kasım Süleymani suikastının ardından İran, İngiltere merkezli güvenlik teknolojileri firması G4S'nin de Süleymani suikasitinin içinde olduğunu iddia etti.

Tahran savcısı Ali Alqasi-Mehr'in Süleymani'nin ölümüne ilişkin yapılan hukuki ve adli takip toplantısında ortaya attığı iddiaya göre ABD'nin suikastinda G4S firması önemli bir rol oynadı.

Toplantıda Tahran Savcısı Mehr, "Bu davadaki önemli ve önemli konulardan biri, İngiliz G4S şirketinin İslam Devrim Muhafızları Kolordusu Kudüs Gücü (IRGC) komutanının öldürülmesindeki rolüdür" dedi.

İranlı savcının iddialarına göre Bağdat Havalimanı'nın uçuş güvenliğinden G4S sorumluydu. İngiliz firmanın ABD'ye Kasım Süleymani'nin uçuşu hakkında bilgiler verdiğini iddia eden Tahran Savcısı, "(G4S) Bağdat havaalanında uçuş güvenliğinden sorumluydu ve bu şirketin ajanları, teröristlere varışlarında General Süleymani ve arkadaşları hakkında bilgi verdi." ifadelerini kullandı.

Savcı, General Süleymani suikastında Amerikan silahlı insansız hava araçları (SİHA) arasındaki bilgi alışverişinde Almanya'daki bir ABD hava üssünün de yer aldığını sözlerine ekledi.

İngiliz firma iddiaları yalanladı

Dünyanın en büyük güvenlik gruplarından biri olan İngiliz çokuluslu şirket G4S firmasından bir yetkili, "G4S, 3 Ocak 2020'de meydana gelen Kasım Süleymani ve Ebu-Mehdi el-Muhandis'e yapılan saldırıya kesinlikle hiçbir müdahalesi olmadı" dedi. G4S'nin, Afganistan da dahil olmak üzere Orta Doğu'da faaliyet gösterdiği biliniyor.

Öte yandan Irak eski Başbakanı Haydar İbadi'de Kasım Süleymani suikastını gerçekleştiren ABD SİHA’sının Iraklı yetkililerden onay aldığını öne sürmüştü.