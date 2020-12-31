Lionel Messi, ABD yolcusu! Lüks daire bile aldı

Barcelona'nın Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Miami'de 8 milyon euroya lüks bir daire aldı. Katalan ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanan Messi'nin yeni durağının ABD olabileceği belirtildi.

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Barcelona’da geleceği belirsiz olan Lionel Messi, geleceği ABD’de görüyor. İspanyol basını, Arjantinli yıldızın iki yıl içinde David Beckham’ın MLS’te yer alan Inter Miami takımına transfer olmak için Miami’de 8 milyon euroluk lüks bir binadan ev satın aldığını duyurdu.

"Real Madrid veya Atletico Madrid'e asla gitmem"

Lionel Messi, İspanyol kanalı La Sexta'ya kariyeri ve özel hayatıyla ilgili verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı; "Real Madrid veya Atletico Madrid'e asla gitmem, imkansız. Geleceğim hakkında sezon sonu konuşmam daha iyi olur. Şu anda Barcelona'dayım ve sözleşmeme sadık kalacağım. Bir gün ABD'de oynamak istiyorum, bu benim hayalim. Hayatım normal ve bazen sıkıcı. Uyanıyorum, kahvaltı yapıyorum, çocukları okula götürüyorum, idman yapıyorum ve eve geri dönüyorum."