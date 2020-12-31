BIST 1.478
DOLAR 7,45
EURO 9,15
ALTIN 454,72
HABER /  SPOR
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

Lionel Messi, ABD yolcusu! Lüks daire bile aldı

Barcelona'nın Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Miami'de 8 milyon euroya lüks bir daire aldı. Katalan ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanan Messi'nin yeni durağının ABD olabileceği belirtildi.

Abone ol

Barcelona’da geleceği belirsiz olan Lionel Messi, geleceği ABD’de görüyor. İspanyol basını, Arjantinli yıldızın iki yıl içinde David Beckham’ın MLS’te yer alan Inter Miami takımına transfer olmak için Miami’de 8 milyon euroluk lüks bir binadan ev satın aldığını duyurdu.

"Real Madrid veya Atletico Madrid'e asla gitmem"
Lionel Messi, İspanyol kanalı La Sexta'ya kariyeri ve özel hayatıyla ilgili verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı; "Real Madrid veya Atletico Madrid'e asla gitmem, imkansız. Geleceğim hakkında sezon sonu konuşmam daha iyi olur. Şu anda Barcelona'dayım ve sözleşmeme sadık kalacağım. Bir gün ABD'de oynamak istiyorum, bu benim hayalim. Hayatım normal ve bazen sıkıcı. Uyanıyorum, kahvaltı yapıyorum, çocukları okula götürüyorum, idman yapıyorum ve eve geri dönüyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay’da doktor Adnan Ezelsoy koronavirüsten hayatını kaybetti
Mardin merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı
Şenol Güneş: Kötülükleri şutlayın, iyiliklere kucak açın
LeBron James'ten inanılmaz performans
Çin'de yük gemisi battı! 2 kişi öldü
Yeni yıl mesajları 2020 uzun komik arkadaşa ve sevgiliyi uygun mesajlar
Almanya Başbakanı Angela Merkel: Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüm
Çin koronavirüs aşısıyla ilgili Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken tespit
Bankaların EFT havale ücretlerine limit geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Engelli maaşı 2021 kaç para oldu zamlı ödeme tarihleri
Yorumlar