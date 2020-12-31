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Hatay’da doktor Adnan Ezelsoy koronavirüsten hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hatay'da özel bir hastanede çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Ezelsoy'un koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Türk Tabipleri Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bin sağlık çalışanının daha korona virüse yenik düştüğünü açıkladı.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Hatay'da özel bir hastanede çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Ezelsoy'u COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.” İfadelerini kullandı.

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