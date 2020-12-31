Mardin merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı
MARDİN merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi, Kızıltepe ilçesi ve Aydın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlara ve şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.