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Karar büyük tepki çekmişti! Pınar Gültekin davasında kritik gelişme

Karar büyük tepki çekmişti! Pınar Gültekin davasında kritik gelişme

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararları istinaf mahkemesine taşındı.

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşındığını açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

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