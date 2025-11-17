Karaca kişiselleştirilebilir "All Star" çeyiz paketini tanıttı

Karaca, kasım indirimleri kapsamında hazırladığı 'All Star' çeyiz paketini tanıtarak kullanıcılara 9 farklı ürün grubundan kendi tercihlerine göre paket oluşturma imkanı sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karaca, paket ev ve yaşam kategorisindeki ürünleri bir araya getirerek çeyiz alışverişine kişiselleştirilebilir bir yapı kazandırdı.

'All Star' çeyiz paketinde kahve ve tost makinelerinden tencere setlerine, çatal–bıçak–kaşık takımlarından özel koleksiyon ürünlerine kadar geniş seçenekler bulunuyor.

Paket kapsamında Homend'in kendi kendini temizleyen hazneye sahip dikey süpürgesinin ve 316+ çelik kalitesindeki sofra takımlarının da yer alıyor.

Karaca, paketin peşin fiyatına dokuz taksit seçeneğiyle ayda 11 bin 111 liradan sunulduğunu, ayrıca 19 bin 999 liradan başlayan farklı çeyiz paketi alternatiflerinin de kullanıcılarına ulaştırıyor.