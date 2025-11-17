BIST 10.663
DOLAR 42,33
EURO 49,14
ALTIN 5.553,13
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil sonrası öğrencilere mesaj

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil sonrası öğrencilere mesaj

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil sonrası öğrencilere mesajında "Sevgili öğrencilerim, unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir. Hedefleri gerçeğe dönüştürmek ise gayretle çalışmaktan geçer. Sizlere her daim güveniyoruz ve hedeflerinize giden yolda yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Tekin, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, ara tatil sonrası ilk ders zilinin bugün çaldığını, öğrencilerin neşeli seslerinin okullarda yankılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerim, unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir. Hedefleri gerçeğe dönüştürmek ise gayretle çalışmaktan geçer. Sizlere her daim güveniyoruz ve hedeflerinize giden yolda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle yeni bir haftaya başlayan eğitim ailemize iyi haftalar diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya Bankasından İstanbul'un afetlere hazırlanması için finansman! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Dünya Bankasından İstanbul'un afetlere hazırlanması için finansman! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı
Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı
Ara tatil sonrası ders başı! Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
Ara tatil sonrası ders başı! Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
Trump'tan tehdit ettiği Venezula hakkında yeni açıklama
Trump'tan tehdit ettiği Venezula hakkında yeni açıklama
AK Partili isim açıkladı! İBB iddianamesi ile ilgili bomba kulis
AK Partili isim açıkladı! İBB iddianamesi ile ilgili bomba kulis
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den taraftarı çıldırtan hamle!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den taraftarı çıldırtan hamle!
Atölyede dehşet! 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle işkence
Atölyede dehşet! 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle işkence
İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzon'da düğün yemeği 65 kişiyi hastanelik etti
Trabzon'da düğün yemeği 65 kişiyi hastanelik etti
Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran yasa dışı el koydu!
Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran yasa dışı el koydu!
Ankara'da "fotoroman çetesi"ne operasyon: 9 gözaltı
Ankara'da "fotoroman çetesi"ne operasyon: 9 gözaltı
İstanbul'da boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
İstanbul'da boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu