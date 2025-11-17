Dünya Prematüre Günü'nde minik Asil Ata'nın mucizevi yolculuğu! 600 gramlık mucize...

Her yıl birçok çocuk prematüre olarak dünyaya geliyor. Onlardan biri olan ve prematüre doğan 600 gramlık Asil Ata’nın hayata tutunma hikâyesi 17 Aralık Dünya Prematüre Günü benzer süreçleri yaşayan ailelere umut oldu. Annesi Arzu Sansar’ın yüksek tansiyon nedeniyle 24. haftada acil doğuma alındı, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nin titiz takibiyle sağlıklı bir şekilde süreç tamamlandı. Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Taştekin, aileleri doğru bakıma yönlendirdi.

Abone ol

Sadece 600 gramdı. Hayata tutunmak için bir avuçtan bile daha küçüktü. Prematüre bebek Asil Ata, annesi Arzu Sansar’ın 24. haftada yaşadığı ani yüksek tansiyon nedeniyle, dünyaya gözlerini “acil” olarak açtı. Yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide, onun için tam 98 gün sürecek nefes kesici bir maraton başlıyordu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, bu minik savaşçının hayattaki ilk kalesi oldu. Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Taştekin ve ekibinin titiz takibi, henüz gelişmemiş organlarının taşıdığı o büyük risklere karşı verdiği mücadelenin her anına tanıklık etti. 17 Aralık Dünya Prematüre Günü yaklaşırken, Asil Ata'nın 98 günün sonunda sağlıkla kucaklandığı o an; bir bebeğin inanılmaz gücünün zaferini ilan etti. Onun hikâyesi, bugün benzer bir mücadele veren on binlerce aile için en güçlü umut ışığı oldu.

“24. HAFTADAYDIK, ÇOK KORKTUK”

Prematüre doğum sürecini anlatırken yaşadıklarını anlatan Anne Arzu Sansar, “Bir sıkıntım yoktu, sadece mide ağrısıyla hastaneye gittim. Tansiyonum çok yüksekti, hemen ameliyata alınacağımı ve Asil Ata’nın doğacağını söylediler. 24. haftadaydık, çok erkendi. Hem çok korktuk hem ne olacağını bilemedik” dedi. Doğumdan bir gün sonra bebeğin Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne nakledildiğini belirten Sansar, 98 günlük yoğun bakım sürecinin aile için oldukça zorlu geçtiğini söyleyerek, “600 gramdı, dokunmaya bile korktuk. Onu bırakıp eve gitmek çok zordu. Babası her gün hem bana hem ona koşuyordu. Hemşireler inanılmaz destek oldu. Sayelerinde sürecimize tutunduk” ifadelerini kullandı.

“HEMŞİRELERE EMANET ETTİK, SAĞLAM TEMELLE BÜYÜDÜ”

Arzu Sansar, prematüre ünitesindeki bakımın bebeğin gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Asil Ata iki yıldır hiç hastalanmadı. Hep diyorum ki temeli burada sağlam atıldı. Hemşire ablaları ona o kadar güzel baktı ki… Bugün çok hareketli, meraklı, insan canlısı bir çocuk. Her girdiği yerde selam veren küçük bir esnaf gibi.”

“PREMATÜRE BEBEKLER GELİŞİMLERİNİ TAMAMLAMADAN DOĞUYOR”

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Taştekin, prematüre bebeklerin karşılaştığı riskleri şöyle açıkladı:

“Prematüre demek erken doğan bebek demektir. Bu bebekler beyin, akciğer, bağırsak, göz gelişimini tamamlamadan dünyaya geliyor. Zamanında doğan bebeklere göre çok daha fazla sorun yaşayabiliyorlar, hastanede daha uzun kalıyorlar ve ölüm oranları daha yüksek.”

RİSK 1000 GRAM ALTI BEBEKLERDE ÇOK DAHA FAZLA

32 hafta altı ve bin 500 gramdan küçük bebeklerin büyük tehlike altında olduğunu belirten Prof. Dr. Taştekin, “28 hafta ve 1000 gramın altındaki bebeklerde risk çok artıyor. Bundan 30 yıl önce bu bebekler neredeyse yaşatılmıyordu. Bugün gelişmiş yoğun bakım imkanları sayesinde birçoğunu sağlıklı şekilde taburcu ediyoruz” dedi. Prematüre bakımında anne sütü ve anne–bebek temasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Taştekin, “Anne sütünü sadece besin değil, tedavinin bir parçası kabul ediyoruz. Beyni ve bağırsakları geliştiriyor, enfeksiyonlardan koruyor. Kanguru bakımı ise bebeğin solunumunu ve kalp atışlarını düzenliyor” diye konuştu.

“BU BİR FARKINDALIK VE TEŞEKKÜR GÜNÜ”

Dünya Prematüre Günü’nün yalnızca farkındalık değil, aynı zamanda bir teşekkür günü olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Taştekin sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu minik kahramanlara, onların ailelerine ve onları yaşatmak için gecesini gündüzüne katan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek gerekir.”