İmamoğlu hikayesinden alınacak ibretlik iki ders! Aydın Ünal yazdı

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, tamamlanan İBB iddiananesiyle Ekrem İmamoğlu'nun hikayesinin bittiğini savundu. Ünal, bugünkü yazısında ibretlik olduğunu ileri sürdüğü iki dersi paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 3900 sayfalık İBB iddianamesinin yankıları sürüyor.

2352 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'na yönelik suçlamalara ilişkin çok konuşulacak bir yazı, Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan geldi.

Bir dönem Erdoğan'ın metin yazarlığı da yapan eski AK Partili vekil, bugünkü yazısında İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltti.

Soruşturmayla birlikte siyasi hayatının, İBB iddianamesinin açıklanmasıyla birlikte hikayesinin sona erdiğini savunan Ünal, "Kirli para üzerine kurulu bu planı yargı bozdu; şimdi de seçmen kirli işleri açığa çıkan İmamoğlu’ndan yüz çevirdi." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu’nun sonu hazin biten hikayesinden çıkaracağımız iki önemli ders var" var diye yazan Ünal, yazısını böyle tamamladı:

"Dış güçlerin desteğini alıp iktidara gelemezsiniz"

Birincisi, arkanıza dış güçlerin desteğini alıp, kirli yollardan elde ettiğiniz paraları da saçarak siyaseti kurgulayamaz, yönlendiremez, iktidara gelemezsiniz; gelseniz de, 1999 yılındaki Ecevit örneğinde olduğu gibi uzun süre orada kalamazsınız.

"Seçmen kuru gürültüye pabuç bırakmaz"

İkincisi, Türkiye’de seçmen, kuru gürültüye, boş propagandaya pabuç bırakmaz. Seçmen akıllıdır, sabırlıdır, iyi ve kötüyü birbirinden ayırma noktasında son derece hikmetlidir, basiretlidir. Sabırla bekler, izler, fırsat verir, mühlet verir ama hiç beklenmedik anda da kılıcını indiriverir.

Türkiye siyasetinin, iktidarıyla ve muhalefetiyle, Ekrem İmamoğlu hikayesinden bu dersleri, bu ibretleri alması umulur. Halkımız sandık yoluyla devrim yapmayı sever. Kirli yollarla iktidara geleni ya da iktidara gelip kirli yollara tevessül edeni orada tutmaz."