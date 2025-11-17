BIST 10.663
DOLAR 42,33
EURO 49,14
ALTIN 5.553,13
HABER /  GÜNCEL

THY'den indirimli bilet kampanyası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY'den indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), düzenlendiği kampanyayla yurt içi uçuşlarda 1000 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyor.

Abone ol

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt içi uçuşları için 1000 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet alınabilecek.

Yolcular, bu biletleriyle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek.

İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli k​​​​​​ampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

THY
ÖNCEKİ HABERLER
Borusan Grubu'nda üst düzey atama
Borusan Grubu'nda üst düzey atama
Mauro Icardi'nin son istediği suyu taşırdı! yollar ayrılabilir
Mauro Icardi'nin son istediği suyu taşırdı! yollar ayrılabilir
Ev sahiplerinden yeni istek! 12 aylık kira sözleşmesinin her ayı için...
Ev sahiplerinden yeni istek! 12 aylık kira sözleşmesinin her ayı için...
MEB'den okul öncesi eğitimde devrim gibi karar!
MEB'den okul öncesi eğitimde devrim gibi karar!
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi! Kararı 'Türkiye ile barış' diyerek duyurdu
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi! Kararı 'Türkiye ile barış' diyerek duyurdu
İmamoğlu hikayesinden alınacak ibretlik iki ders! Aydın Ünal yazdı
İmamoğlu hikayesinden alınacak ibretlik iki ders! Aydın Ünal yazdı
NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı
NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı
Dünya Prematüre Günü'nde minik Asil Ata'nın mucizevi yolculuğu! 600 gramlık mucize...
Dünya Prematüre Günü'nde minik Asil Ata'nın mucizevi yolculuğu! 600 gramlık mucize...
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil sonrası öğrencilere mesaj
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil sonrası öğrencilere mesaj
Dünya Bankasından İstanbul'un afetlere hazırlanması için finansman! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Dünya Bankasından İstanbul'un afetlere hazırlanması için finansman! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı
Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı
Ara tatil sonrası ders başı! Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
Ara tatil sonrası ders başı! Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?