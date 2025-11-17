BIST 10.654
MEB'den okul öncesi eğitimde devrim gibi karar!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitimde kaliteyi artırmak için tarihi bir adım attı. 18 ilde pilot uygulama olarak başlatılan yeni düzenlemeyle artık anaokulu sınıflarına Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar branş öğretmenleri de girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, okul öncesi eğitimde öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla yeni bir modeli hayata geçiriyor. Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen ve 3 Ekim 2025 tarihli resmi yazıya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere 18 ilde pilot çalışma başlatıldı. Bu karar, hem velileri hem de norm fazlası durumundaki branş öğretmenlerini yakından ilgilendiriyor.

OKUL ÖNCESİNDE 3 YENİ BRANŞ DERSİ

Bakanlık yazısına göre, okul öncesi eğitim çağındaki çocukların sanatsal ve bedensel becerilerini profesyonel ellerle geliştirmek hedefleniyor. Bu kapsamda Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar ve Müzik öğretmenleri artık okul öncesi sınıflarında aktif görev alacak.

Uygulamanın temel amacı; eğitim sürecini desteklemek, etkinlikleri zenginleştirmek ve çocukların yeteneklerini erken yaşta keşfetmek olarak açıklandı.

PİLOT UYGULAMA HANGİ İLLERDE BAŞLIYOR?

Merakla beklenen pilot uygulamanın yapılacağı iller de belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere toplam 18 ilde seçilen okullarda bu sistem uygulanacak.

İşte branş öğretmenlerinin okul öncesi sınıflarına gireceği o iller:

Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun ve Trabzon.

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER DEĞERLENDİRİLECEK

Sistemin işleyişine dair teknik detaylar da netleşti. Görevlendirmelerde öncelik sırası şu şekilde olacak:

Sertifika Şartı: Görev alacak öğretmenlerin "Okul Öncesi Dönemde Sanat, Spor ve Müzik Eğitimi Kursu" programını başarıyla tamamlamış olması gerekiyor.
Norm Fazlası Önceliği: Görevlendirmelerde öncelik, okulunda norm fazlası olan branş öğretmenlerine verilecek.
Ders Tamamlama: İhtiyaç duyulması halinde, aylık karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmenler de bu kapsamda değerlendirilecek.

SINIF ÖĞRETMENİ NE YAPACAK?

Velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de mevcut sınıf öğretmeninin durumu oldu. Resmi yazıya göre; branş öğretmeni ders işlerken, okul öncesi öğretmeni de sınıfta bulunmaya devam edecek. Sınıf öğretmeni, branş öğretmenine uyum sürecinde eşlik edecek ve çocuklara rehberlik etmeyi sürdürecek. Etkinlikler günde bir ders saati olacak şekilde planlanacak.

VERİ GİRİŞLERİ İÇİN SON TARİH 17 EKİM

Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci imzasıyla gönderilen yazıda, il müdürlüklerinden gerekli planlamaların yapılarak görevlendirilen öğretmen bilgilerinin 17 Ekim 2025 tarihine kadar sisteme işlenmesi istendi.

MEB
