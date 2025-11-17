BIST 10.654
DOLAR 42,33
EURO 49,14
ALTIN 5.552,68
HABER /  SPOR

NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı

NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Orlando Magic'i 117-113 mağlup etti.

Abone ol

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada son saniye basketiyle skoru 102-102 yapan ve maçı uzatmaya götüren milli oyuncu Alperen Şengün, 30 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

Son çeyrekte 11 sayı geriden gelerek galibiyet serisini dört maça çıkaran Rockets'ta Kevin Durant 35 sayı, 6 asist, Reed Sheppard 16 sayı, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla katkı sağladı.

Magic'te Franz Wagner'ın 29, Desmond Bane'in 26 sayılık performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Hawks, 22 sayı geriden gelerek kazandı

Son çeyrekte 22 sayı geriden gelerek Phoenix Suns'ı 124-122 yenen Atlanta Hawks, üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Onyeka Okongwu 27, Nickeil Alexander-Walker 26 ve Jalen Johnson 25 sayı ve 10 ribauntla Hawks'ın skor yükünü paylaştı.

Suns'ta Dillon Brooks 34, Devin Booker 27 sayıyla maçı tamamladı.

Jazz, iki uzatmada Bulls'u devirdi

Utah Jazz, Keyonte George'un ikinci uzatmanın bitimine 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle sahasında Chicago Bulls'u 150-147 yendi.

Sezonun en yüksek skorlu maçında ev sahibi ekipte Lauri Markkanen 47, Keyonte George 33 sayıyla en skorer isimler oldu.

Üst üste 5. maçından da mağlubiyetle ayrılan Bulls'ta ise Coby White 27 sayıyla oynarken, Josh Giddey 26 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya Prematüre Günü'nde minik Asil Ata'nın mucizevi yolculuğu! 600 gramlık mucize...
Dünya Prematüre Günü'nde minik Asil Ata'nın mucizevi yolculuğu! 600 gramlık mucize...
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil sonrası öğrencilere mesaj
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil sonrası öğrencilere mesaj
Dünya Bankasından İstanbul'un afetlere hazırlanması için finansman! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Dünya Bankasından İstanbul'un afetlere hazırlanması için finansman! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı
Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı
Ara tatil sonrası ders başı! Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
Ara tatil sonrası ders başı! Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
Trump'tan tehdit ettiği Venezula hakkında yeni açıklama
Trump'tan tehdit ettiği Venezula hakkında yeni açıklama
AK Partili isim açıkladı! İBB iddianamesi ile ilgili bomba kulis
AK Partili isim açıkladı! İBB iddianamesi ile ilgili bomba kulis
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den taraftarı çıldırtan hamle!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den taraftarı çıldırtan hamle!
Atölyede dehşet! 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle işkence
Atölyede dehşet! 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle işkence
İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzon'da düğün yemeği 65 kişiyi hastanelik etti
Trabzon'da düğün yemeği 65 kişiyi hastanelik etti
Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran yasa dışı el koydu!
Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran yasa dışı el koydu!