Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den taraftarı çıldırtan hamle!

Kadro dışı kalan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile Instagram'da takipleşmesi büyük yankı uyandırdı.

Abone ol

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kıyasıya liderlik yarışı sürerken, saha dışı bir gelişme gündemi altüst etti. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, sosyal medyada şaşkınlık yaratan bir adım attı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli orta sahası, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile Instagram'da karşılıklı takipleşti.

"TRANSFER SİNYALİ Mİ?"

İrfan Can'ın U19 takımıyla antrenmanlara çıkarken bu hamleyi yapması, taraftarların gözünden kaçmadı. Özellikle Fenerbahçe taraftarları duruma sert tepki gösterirken, kısa süre içinde binlerce tweet atıldı.

Bazı taraftarlar durumu "saygısızlık" olarak nitelerken, sosyal medyada, "Galatasaray'a mı gidiyor? Bu açık açık transfer sinyali…" şeklinde mesajlar dolaştı.

BELİRSİZ GELECEK, TARTIŞMALI ADIM

Kadro dışı kaldıktan sonra geleceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci'nin böyle bir dönemde yaptığı takipleşme, derbi rekabetinin sıcaklığı da düşünüldüğünde gündemi daha da hareketlendirdi. İrfan'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyadaki tartışmalar sürüyor.