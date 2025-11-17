BIST 10.566
DOLAR 42,33
EURO 49,12
ALTIN 5.521,20
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den taraftarı çıldırtan hamle!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den taraftarı çıldırtan hamle!

Kadro dışı kalan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile Instagram'da takipleşmesi büyük yankı uyandırdı.

Abone ol

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kıyasıya liderlik yarışı sürerken, saha dışı bir gelişme gündemi altüst etti. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, sosyal medyada şaşkınlık yaratan bir adım attı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli orta sahası, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile Instagram'da karşılıklı takipleşti.

"TRANSFER SİNYALİ Mİ?"

İrfan Can'ın U19 takımıyla antrenmanlara çıkarken bu hamleyi yapması, taraftarların gözünden kaçmadı. Özellikle Fenerbahçe taraftarları duruma sert tepki gösterirken, kısa süre içinde binlerce tweet atıldı.

Bazı taraftarlar durumu "saygısızlık" olarak nitelerken, sosyal medyada, "Galatasaray'a mı gidiyor? Bu açık açık transfer sinyali…" şeklinde mesajlar dolaştı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den taraftarı çıldırtan hamle! - Resim: 0

BELİRSİZ GELECEK, TARTIŞMALI ADIM

Kadro dışı kaldıktan sonra geleceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci'nin böyle bir dönemde yaptığı takipleşme, derbi rekabetinin sıcaklığı da düşünüldüğünde gündemi daha da hareketlendirdi. İrfan'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyadaki tartışmalar sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Atölyede dehşet! 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle işkence
Atölyede dehşet! 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle işkence
İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzon'da düğün yemeği 65 kişiyi hastanelik etti
Trabzon'da düğün yemeği 65 kişiyi hastanelik etti
Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran yasa dışı el koydu!
Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran yasa dışı el koydu!
Ankara'da "fotoroman çetesi"ne operasyon: 9 gözaltı
Ankara'da "fotoroman çetesi"ne operasyon: 9 gözaltı
İstanbul'da boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
İstanbul'da boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in Suriye lideri Şara'yı ülkesine davet etmesinin nedeni belli oldu
Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in Suriye lideri Şara'yı ülkesine davet etmesinin nedeni belli oldu
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı
Rumların sınırda bayrak yakmasına KKTC'den tepki
Rumların sınırda bayrak yakmasına KKTC'den tepki
Norveç şov yaptı İtalya play-off'lara kaldı
Norveç şov yaptı İtalya play-off'lara kaldı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Yumaklı açıkladı: DSİ'ye bin 389 personel alınacak
Bakan Yumaklı açıkladı: DSİ'ye bin 389 personel alınacak