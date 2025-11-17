BIST 10.654
DOLAR 42,33
EURO 49,14
ALTIN 5.552,68
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Ara tatil sonrası ders başı! Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

Ara tatil sonrası ders başı! Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bu eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

Abone ol

MEB'in takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'da uygulandı.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

Ara tatilin ardından bugün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sonlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan tehdit ettiği Venezula hakkında yeni açıklama
Trump'tan tehdit ettiği Venezula hakkında yeni açıklama
AK Partili isim açıkladı! İBB iddianamesi ile ilgili bomba kulis
AK Partili isim açıkladı! İBB iddianamesi ile ilgili bomba kulis
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den taraftarı çıldırtan hamle!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den taraftarı çıldırtan hamle!
Atölyede dehşet! 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle işkence
Atölyede dehşet! 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle işkence
İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzon'da düğün yemeği 65 kişiyi hastanelik etti
Trabzon'da düğün yemeği 65 kişiyi hastanelik etti
Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran yasa dışı el koydu!
Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran yasa dışı el koydu!
Ankara'da "fotoroman çetesi"ne operasyon: 9 gözaltı
Ankara'da "fotoroman çetesi"ne operasyon: 9 gözaltı
İstanbul'da boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
İstanbul'da boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in Suriye lideri Şara'yı ülkesine davet etmesinin nedeni belli oldu
Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in Suriye lideri Şara'yı ülkesine davet etmesinin nedeni belli oldu
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı
Rumların sınırda bayrak yakmasına KKTC'den tepki
Rumların sınırda bayrak yakmasına KKTC'den tepki