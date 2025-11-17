BIST 10.654
DOLAR 42,33
EURO 49,14
ALTIN 5.552,68
HABER /  GÜNCEL

AK Partili isim açıkladı! İBB iddianamesi ile ilgili bomba kulis

AK Partili isim açıkladı! İBB iddianamesi ile ilgili bomba kulis

AK Partili Şamil Tayyar, İBB iddianamesine dair yaptığı açıklamada, en az iki ek iddianamenin hazırlanacağını ve şüpheli sayısının artacağını belirtti.

Abone ol

AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesine ilişkin sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Tayyar, iddianamede yer alan şüphelilerin sayısının artacağını ve en az iki ek iddianamenin daha hazırlanacağını ifade etti.

Tayyar, “Muhtemeldir, en az iki ek iddianame daha gelecek, şüpheli sayısı artacaktır” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Şamil Tayyar, İBB iddianamesi hakkında yaptığı açıklamalarda, bu sürecin sadece hukuki bir konu olmadığını, aynı zamanda siyasetin ana gündemlerinden biri haline geldiğini belirtti. 

Tayyar, iddianamenin hukuk çerçevesinde ilerlemesinin önemli olduğunu ancak siyasetin de toplumsal beklentilere ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde kendi rotasını çizmesi gerektiğini ifade etti.

Tayyar, siyasetin iki uç arasında sıkışmasının topluma fayda sağlamayacağını vurgulayarak, “Tümden reddiyeci veya tümden kabullenici bir tavrın, hukuki değil siyasi mülahazalarla yürütülecek kavganın kimseye fayda sağlayacağı kanaatinde değilim” dedi.  Ayrıca, siyasetçilerin, ülke gündemini daha geniş bir perspektiften değerlendirmesi gerektiğini, başta derin yoksulluk ve ekonomik güçlükler olmak üzere reel sorunlara odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Tayyar, sürecin sadece yargı ve siyaset üzerinden tartışılmasının topluma olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çekti. “Taraflar birbirini yaralasa veya biri diğerini nakavt etse bile toplumla mesafe açıldıkça umut olmaktan uzaklaşır” ifadelerini kullanan Tayyar, siyaset kurumunun toplumun beklentilerine duyarlı hareket etmesi gerektiğini savundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Böcek Ailesi'ne ne oldu? 2 gün boyunca tüm yedikleri çıktı, ölüm sebepleri...
Foto Galeri Böcek Ailesi'ne ne oldu? 2 gün boyunca tüm yedikleri çıktı, ölüm sebepleri... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den taraftarı çıldırtan hamle!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den taraftarı çıldırtan hamle!
Atölyede dehşet! 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle işkence
Atölyede dehşet! 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle işkence
İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzon'da düğün yemeği 65 kişiyi hastanelik etti
Trabzon'da düğün yemeği 65 kişiyi hastanelik etti
Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran yasa dışı el koydu!
Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran yasa dışı el koydu!
Ankara'da "fotoroman çetesi"ne operasyon: 9 gözaltı
Ankara'da "fotoroman çetesi"ne operasyon: 9 gözaltı
İstanbul'da boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
İstanbul'da boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in Suriye lideri Şara'yı ülkesine davet etmesinin nedeni belli oldu
Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in Suriye lideri Şara'yı ülkesine davet etmesinin nedeni belli oldu
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı
Rumların sınırda bayrak yakmasına KKTC'den tepki
Rumların sınırda bayrak yakmasına KKTC'den tepki
Norveç şov yaptı İtalya play-off'lara kaldı
Norveç şov yaptı İtalya play-off'lara kaldı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem