AK Partili isim açıkladı! İBB iddianamesi ile ilgili bomba kulis

AK Partili Şamil Tayyar, İBB iddianamesine dair yaptığı açıklamada, en az iki ek iddianamenin hazırlanacağını ve şüpheli sayısının artacağını belirtti.

AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesine ilişkin sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Tayyar, iddianamede yer alan şüphelilerin sayısının artacağını ve en az iki ek iddianamenin daha hazırlanacağını ifade etti.

Tayyar, “Muhtemeldir, en az iki ek iddianame daha gelecek, şüpheli sayısı artacaktır” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Şamil Tayyar, İBB iddianamesi hakkında yaptığı açıklamalarda, bu sürecin sadece hukuki bir konu olmadığını, aynı zamanda siyasetin ana gündemlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Tayyar, iddianamenin hukuk çerçevesinde ilerlemesinin önemli olduğunu ancak siyasetin de toplumsal beklentilere ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde kendi rotasını çizmesi gerektiğini ifade etti.

Tayyar, siyasetin iki uç arasında sıkışmasının topluma fayda sağlamayacağını vurgulayarak, “Tümden reddiyeci veya tümden kabullenici bir tavrın, hukuki değil siyasi mülahazalarla yürütülecek kavganın kimseye fayda sağlayacağı kanaatinde değilim” dedi. Ayrıca, siyasetçilerin, ülke gündemini daha geniş bir perspektiften değerlendirmesi gerektiğini, başta derin yoksulluk ve ekonomik güçlükler olmak üzere reel sorunlara odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Tayyar, sürecin sadece yargı ve siyaset üzerinden tartışılmasının topluma olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çekti. “Taraflar birbirini yaralasa veya biri diğerini nakavt etse bile toplumla mesafe açıldıkça umut olmaktan uzaklaşır” ifadelerini kullanan Tayyar, siyaset kurumunun toplumun beklentilerine duyarlı hareket etmesi gerektiğini savundu.