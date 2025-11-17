Atölyede dehşet! 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle işkence
Şanlıurfa'dan son gelen haber kan dondurdu. 15 yaşındaki çocuğa yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkence yapıldı. Hastaneye kaldırılan M.K'nin iç organlarının hasar gördüğü tespit edildi. Olaya ilişkin bir kişi tutuklandı.Abone ol
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çocuğa işkence yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
İddiaya göre, ilçedeki atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K, elini kolunu bağlayan H.A. (20) tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakıldı.
İç organlarının hasar gördü
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.K'nin iç organlarının hasar gördüğü tespit edildi.
1 kişi tutuklandı
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan H.A. tutuklandı.