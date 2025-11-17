BIST 10.566
DOLAR 42,33
EURO 49,12
ALTIN 5.521,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Atölyede dehşet! 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle işkence

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Atölyede dehşet! 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle işkence

Şanlıurfa'dan son gelen haber kan dondurdu. 15 yaşındaki çocuğa yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkence yapıldı. Hastaneye kaldırılan M.K'nin iç organlarının hasar gördüğü tespit edildi. Olaya ilişkin bir kişi tutuklandı.

Abone ol

 Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çocuğa işkence yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İddiaya göre, ilçedeki atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K, elini kolunu bağlayan H.A. (20) tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakıldı.

İç organlarının hasar gördü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.K'nin iç organlarının hasar gördüğü tespit edildi.

1 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan H.A. tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzon'da düğün yemeği 65 kişiyi hastanelik etti
Trabzon'da düğün yemeği 65 kişiyi hastanelik etti
Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran yasa dışı el koydu!
Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran yasa dışı el koydu!
Ankara'da "fotoroman çetesi"ne operasyon: 9 gözaltı
Ankara'da "fotoroman çetesi"ne operasyon: 9 gözaltı
İstanbul'da boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
İstanbul'da boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in Suriye lideri Şara'yı ülkesine davet etmesinin nedeni belli oldu
Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in Suriye lideri Şara'yı ülkesine davet etmesinin nedeni belli oldu
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı
Rumların sınırda bayrak yakmasına KKTC'den tepki
Rumların sınırda bayrak yakmasına KKTC'den tepki
Norveç şov yaptı İtalya play-off'lara kaldı
Norveç şov yaptı İtalya play-off'lara kaldı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Yumaklı açıkladı: DSİ'ye bin 389 personel alınacak
Bakan Yumaklı açıkladı: DSİ'ye bin 389 personel alınacak
Feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
Feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü