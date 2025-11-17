Dev Global Lojistik Zirvesi İstanbul’da başlıyor!

İstanbul, Ocak ayında düzenlenecek Global Smart Logistics & E Commerce Summit ile dünya lojistik sektörünün en önemli etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak. Son yıllarda e ticaret hacmindeki hızlı artış, teslimat süreçlerinin tamamen dijitalleşmesi ve yapay zekâ tabanlı sistemlere duyulan ihtiyacın büyümesi, zirveyi hem Türkiye hem de bölge ülkeleri açısından kritik bir noktaya taşıyor.

Bu yılki zirveyi özel kılan en önemli gelişmelerden biri, Uber’in Türkiye’ye yönelik açıkladığı 200 milyon dolarlık yatırım planı oldu. Şirket, önümüzdeki yıllarda İstanbul’da kuracağı yeni teknoloji merkeziyle dünya çapındaki yapay zekâ ve lojistik çalışmalarını Türkiye’de konumlandırmayı hedefliyor. Bu merkez, Uber’in ABD dışında açtığı ender teknoloji üsslerinden biri olacak.

Türkiye’nin coğrafi konumu, genç nüfusu, dijital servis kullanım oranlarının yüksekliği ve artan e ticaret hacmi, ülkeyi küresel teknoloji şirketlerinin çekim merkezi haline getiriyor.

Zirvede Kimler Var? Dünya Devleri İstanbul’da Buluşuyor

Global Smart Logistics Summit’e bu yıl dünyanın en büyük markaları katılıyor. Etkinlik kapsamında: Microsoft, Google, Amazon Web Services (AWS), DHL Group, UPS, Uber, Getir, Delivery Hero, Trendyol gibi dev şirketlerin yöneticileri sunum ve panellerde yer alacak.

Zirvenin odak noktası, yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerinin lojistik süreçlerine etkisi olacak. Panel başlıkları arasında:

• AI tabanlı rota motorları

• Drone ve robotik teslimat sistemleri

• Veri odaklı tedarik zinciri çözümleri

• Son kilometre teslimatında inovasyon

• Sürdürülebilir lojistik modelleri

• Otonom araç filoları

• Tahmine dayalı operasyon planlama

gibi konular var.

Türkiye Neden İlgi Çekiyor? Uluslararası Analizler Aynı Noktayı Gösteriyor

Global lojistik otoritelerine göre Türkiye, son 5 yılda lojistik dönüşüm açısından önemli bir yol kat etti. Bunun birkaç nedeni bulunuyor:

• E ticaret penetrasyonu çok yüksek

• Günlük teslimat hacmi milyon seviyelerinde

• Şehir içi teslimat ihtiyacı hızla büyüyor

• Yerli yapay zekâ ve otomasyon teknolojileri ortaya çıkıyor

• Türkiye, Avrupa ile Asya arasında kritik bir konuma sahip

• Dijitalleşme oranı genç nüfus sayesinde çok hızlı

Bu nedenle Türkiye, global şirketler için “stratejik test alanı” olarak görülüyor. Özellikle İstanbul, mega şehir yapısıyla, dünya lojistik algoritmalarının geliştirilmesi için ideal bir veri ortamı sunuyor.

JetiGo’nun Yapay Zekâ Motoru Zirvenin En Çok Konuşulan Yerli Teknolojilerinden Biri

Zirvede Türkiye’den en dikkat çekici teknoloji ise JetiGo’nun geliştirdiği yapay zekâ tabanlı teslimat karar motoru olacak. Sistem, teslimat sürecinde kullanılan onlarca veri noktasını aynı anda işleyerek en optimum rota ve görev dağılımını belirliyor.

JetiGo’nun analiz ettiği veriler arasında:

• Trafik yoğunluğu

• Sipariş yoğunluk haritaları

• Kurye konumu ve uygunluğu

• Rota doluluk oranları

• Teslim süresi tahminleri

• Sipariş öncelik sınıfları

• Bölgesel yoğunluk verileri

• Anlık talep artışları

bulunuyor.

Bu veriler yapay zekâ tarafından saniyeler içinde işlenerek firmalara en hızlı, en uygun maliyetli ve en verimli çözüm sunuluyor. Sistem, operasyonel verimlilikte %40’a yakın artış sağlıyor.

Dikkat çeken bir diğer unsur ise JetiGo’nun bu teknolojiyi hâlihazırda dev platformlarla entegre kullanıyor olması. JetiGo’nun yapay zekâ motoru şu markaların sistemlerinde aktif olarak çalışıyor:

• Trendyol Yemek

• Getir Yemek

• Migros Yemek

• Yemeksepeti (Delivery Hero Group)

Bu durum, yerli bir yapay zekâ çözümünün ulusal çapta operasyonel bir standart haline geldiğini gösteriyor.

Zirvede Özel Konuşmacı: JetiGo Kurucusu Menekşe Boztepe

Zirvede Türkiye adına dikkat çeken isimlerden biri de JetiGo’nun kurucusu ve CEO’su Menekşe Boztepe. Boztepe, “AI Driven Logistics Transformation” oturumuna özel konuşmacı olarak davet edildi.

Türkiye’nin yapay zekâ tabanlı lojistik teknolojileri alanında en etkin isimlerinden biri olan Boztepe; IEEE Senior Member unvanı, Women in AI Turkey yapılanmasındaki liderliği ve sektörel inovasyon çalışmalarıyla tanınıyor. Aynı zamanda “Yapay Zekâ ile Geleceği Kodlamak” kitabının da yazarı olan Boztepe, Türkiye’de yapay zekâ farkındalığının artmasına yönelik birçok etkinlikte yer alıyor.

Boztepe, zirve öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Lojistik artık yalnızca bir taşıma faaliyeti değil; tamamen veri bilimini, yapay zekâ analitiğini ve öngörüye dayalı karar alma mekanizmalarını gerektiren kompleks bir yapıya dönüştü. Türkiye bu dönüşüme hızla uyum sağlıyor ve artık teknoloji üreten ülkeler arasında yer alıyor.”

Zirvenin organizatörleri de Boztepe’nin teknik bilgi birikiminin ve sektörel etkisinin, Türkiye’de yapay zekâ tabanlı lojistik dönüşümünün önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtiyor.

Drone Teslimatlar, Otonom Araçlar ve Yeni Nesil Rota Algoritmaları Gündemde

Zirvede dünya lojistik teknolojilerinin geleceğini belirleyecek pek çok konu detaylı biçimde ele alınacak. Bunlar arasında:

• Otonom teslimat robotlarının yaygınlaşması

• Drone ile market ve yemek teslimatı modelleri

• Şehir içi ulaşımda yapay zekâ destekli trafik tahmin sistemleri

• Enerji tasarrufu sağlayan rota algoritmaları

• Karbon nötr teslimat altyapısı

gibi yenilikler bulunuyor.

Uzmanlara göre yapay zekâ destekli lojistik teknolojileri, önümüzdeki 5 yıl içinde global teslimat sektörünün kaderini belirleyecek.

Türkiye İçin Ne Anlama Geliyor?

Zirve, Türkiye açısından birkaç açıdan kritik bir öneme sahip:

1. Türkiye küresel teknoloji yatırımcıları için cazibe merkezi haline geliyor.

2. Yerli yapay zekâ çözümleri dünyaya açılma fırsatı yakalıyor.

3. İstanbul, bölgenin lojistik inovasyon üssü olma yolunda ilerliyor.

4. E ticaret ve teslimat ekosistemi global standartlara entegre oluyor.

5. Yeni teknolojiler, şehir içi yaşamı ve ticaret akışını yeniden şekillendiriyor.

Ekonomistler, Türkiye’nin lojistik teknolojilerdeki rekabet gücünün önümüzdeki yıllarda daha da artacağını belirtiyor.

Sonuç: İstanbul, Geleceğin Lojistik Haritasında Merkez Ülke Olmaya Aday

Global Smart Logistics & E Commerce Summit, İstanbul’un dünya lojistik vizyonundaki yerini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uber’in yatırımı, global şirketlerin ilgisi, yerli yapay zekâ çözümlerinin yükselişi ve Türkiye’nin stratejik konumu, ülkeyi geleceğin lojistik mimarisinde kritik merkezlerden biri haline getiriyor.

Zirvede yapılacak görüşmeler, sunumlar ve teknoloji tanıtımları, Türkiye’nin teknoloji odaklı lojistik dönüşümünün geleceğini şekillendirecek.