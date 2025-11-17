Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi! Kararı 'Türkiye ile barış' diyerek duyurdu

TÜRKİYE'nin terörle mücadele sürecinde kritik öneme sahip olan ZAP'la ilgili PKK'dan flaş bir adım geldi.'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili çalışmalar devam ederken terör örgütü PKK, 16 Kasım'dan itibaren Zap alanında çatışma riski oluşturan teröristlerin farklı sahalara çekildiği duyurdu.

Abone ol

Terör örgütü PKK, 16 Kasım'dan itibaren Zap bölgesindeki çatışma riski taşıyan unsurlarını farklı alanlara çektiğini duyurdu. Açıklamada, bu adımın "Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye'nin barış ile demokratikleşmesine katkı sağlayacağı" ifade edildi.



TÜRKİYE İLE BARIŞ SÜRECİ

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye'nin barışı ile demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız" denildi.

Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı'nın eteklerinde örgüt mensupları tarafından yapılan açıklamada Abdullah Öcalan'ın yönlendirmesiyle mayıs ayındaki kongrede alınan kararlar doğrultusunda Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurların Irak'ın kuzeyine çekildiği duyurulmuştu.

11 TEMMUZ'DA SİLAH YAKMIŞLARDI

'Terörsüz Türkiye' yolunda ilk tarihi adım 11 Temmuz 2025 günü Kuzey Irak'ta yaşanmıştı. 1978 yılında kurulan terör örgütü PKK, tarihinde ilk kez o gün silah bırakmıştı. Süleymaniye-Dukan yolu üzerinde, Kani Han Köyü'nün arkasında yüksek dağ vadisindeki Jasana Mağarası'na gelen PKK'lı grup, daha sonra bu silahlarını teslim etmişti. Silahlar burada kayıt altına alınıp ardından da kazanlarda yakılarak imha edilmişti.