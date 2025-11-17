BIST 10.663
SPOR

Mauro Icardi'nin son istediği suyu taşırdı! yollar ayrılabilir

Mauro Icardi'nin son istediği suyu taşırdı! yollar ayrılabilir

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin durumu tartışılıyor. Gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden bu durum taraftarın da radarında. Sakatlığı sonrasında bir türlü toparlanamayan Galatasaray'ın efsane oyuncusu hakkında ne kadar verileceği herkes tarafından merak ediliyor. Arjantinli oyuncu ekstra izin isteyip milli arayı ülkesinde geçirdi.

Mauro Icardi konusu, Galatasaray gündemini oldukça meşgul ediyor. Galatasaray’da Mauro İcardi’nin durumu tartışılıyor. Geçirdiği sakatlıkla bir süre formdan düşen futbolcu, son zamanlarda sık sık izin istiyor. Galatasaray yönetimi kararsız, taraftar ise gündemi anbean takip ediyor. Icardi'nin Galatasaray'dan ayırıp ayrılmayacağı konusu, herkes tarafından merak ediliyor. 

EKSTRA İZİN İSTİYOR

Sakatlık sonrası bir türlü istenen noktaya ulaşamayan Arjantinli golcü, milli arayı ülkesinde geçirdi. Teknik Direktör Okan Buruk’u arayıp, ekstra izin isteyen futbolcunun bu talebi tepki çekti. Yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek Icardi ile yola devam etmeyi düşünmediği gelen haberler arasında.

SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Icardi, Galatasaray formasıyla toplam 102 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 67 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Icardi'nin sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek.

