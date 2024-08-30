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Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

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Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonları gündoğumunda uçuş için hazırlandı.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki balona kalkış alanındaki hazırlıkların ardından görevlilerce sepetlere Türk bayrakları asıldı.

Tura katılacak turistlerin binmesinin ardından peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saat bölge semalarında süzüldü.

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