BIST 9.833
DOLAR 34,07
EURO 37,74
ALTIN 2.754,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Alınan numunenin sonucu çıktı! Belediye başkanı uyardı: Denize girmeyin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alınan numunenin sonucu çıktı! Belediye başkanı uyardı: Denize girmeyin

 İzmir'in Menderes ilçesi Belediye Başkanı İlkay Çiçek, foseptik taşması sebebiyle alınan numunenin sonucunun olumsuz çıkması dolayısıyla Özdere Çukuraltı sahili bölgesinde denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Abone ol

Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özdere Çukuraltı sahilinde foseptiğin taşması nedeniyle Menderes İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin deniz suyundan numune aldıklarını ve sonucun olumsuz çıktığını bildirdi.

Çiçek, "Vatandaşlarımızın çalışma sonlanana ve numune sonuçları olumlu çıkana kadar Çukuraltı sahil bölgesinde denize girmemesi önemle rica olur." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: F-16 savaş uçağı düşürüldü
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: F-16 savaş uçağı düşürüldü
İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri
İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
Abdullah Avcı: Avrupa defterini kapattık, çok üzgünüz
Abdullah Avcı: Avrupa defterini kapattık, çok üzgünüz
Meryem Betül Çavdar'dan bronz madalya
Meryem Betül Çavdar'dan bronz madalya
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde!
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde!
Göztepe-Fenerbahçe maçı: 2 polis müdürü görevden alındı
Göztepe-Fenerbahçe maçı: 2 polis müdürü görevden alındı
Zaha yeni takımına imzayı atıyor
Zaha yeni takımına imzayı atıyor
DSÖ duyurdu: İsrail ve Hamas anlaştı
DSÖ duyurdu: İsrail ve Hamas anlaştı
RTÜK'ten son dakika Narin Güran açıklaması! Yayın yasağı getirildi
RTÜK'ten son dakika Narin Güran açıklaması! Yayın yasağı getirildi
Trabzonspor penaltılar sonucu Avrupa'ya veda etti
Trabzonspor penaltılar sonucu Avrupa'ya veda etti
Çin'den İsrail'e 'gerilimi tırmandırmayın' çağrısı
Çin'den İsrail'e 'gerilimi tırmandırmayın' çağrısı