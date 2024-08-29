Beşiktaş Avrupa Ligi'nde!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta 3-3 berabere kaldığı İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 mağlup ederek adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'u sahasında 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı temsilcimizin gollerini 7. ve 71. dakikada Ciro Immobile, 65. dakikada Gedson Fernandes, 70. dakikada Rafa Silva ve 90+2.dakikada Salih Uçan kaydetti. Lugano'nun tek golünü ise 59. dakikada Shkelqim Vladi kaydetti.

Beşiktaş - Lugano maçının önemli anları

Karşılaşma sona erdi.

90'GOL! 90+2' Salih Uçan skoru 5-1 yaptı. Muci'nin vuruşunda kaleciden dönen topu önüne alan Salih yaptığı vuruşta ağları havalandırdı.

71'GOL! Immobile skoru 4-1'e taşıdı. Gedson'un pasında topla buluşan Immobile sağ çaprazdan içeri sokuldu. Şık çalımla savunmayı geçen Ciro kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

70'GOL! Rafa Silva skoru 3-1 yaptı. Rashica'nın pasında topu alan Rafa ceza sahasına koşusunu yaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

66'GOL! Gedson skoru 2-1 yaptı.

59'GOL! Vladi, Lugano'ya 1-1'lik beraberliği getiren golü attı. Gönderilen uzun pasta savunma arkasına sarkan Bislimi ceza sahasının solundan içeri kesti. Kale önünde Vladi'nin dokunuşuyla top ağlara gitti.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

38'Bislimi'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Steffen'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

34'Zanotti'nin ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta Emirhan'ın ayak koyduğu top kornere gitti.

32'Masuaku sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Semih'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

23'Masuaku sol çaprazdan kullandığı sertbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında kimsenin dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.

19'Beşiktaş oyunu rakip yarı alana yığmış durumda. Lugano takımı yoğun Beşiktaş baskısı altında kendi yarı sahasından çıkmakta zorluk çekiyor.

14'Savunmanın hatasında topu alan Rafa pasını Immobile'ye verdi. Immobile'nin ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta kaleciyi geçerek ağlara giden topu savunma çizgiden çıkardı.

9'Beşiktaş toplam skorda 4-3 öne geçti.

8'GOOOOLLL! Immobile, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Kullanılan serbest vuruşta Rafa, yanındaki Masuaku'ya bıraktı. Onun vuruşu kaleci Saipi'den döndü. Dönen topu iyi takıp eden Immobile düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Beşiktaş - Lugano 11'leri:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al - Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Lugano: Saipi, Papadopoulos, Grgic, Vladi, Steffen, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Belhadj, Aliseda, Zanotti