Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ‘Üst Soya Karşı Kasten Öldürme’ ve ‘Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Türkiye gündeminde geniş yer edinen cinayetle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.

GÖZLEM SÜRESİ UZATILDI

Hastanedeki psikiyatri gözlem süresi 23 Ağustos'ta sona eren Bedirhan Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti.

Söz konusu talebi değerlendiren Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliği Şener'in gözlem süresinin 3 hafta süreyle uzatılmasına karar verdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

'Üst soya karşı kasten öldürme' ve 'Üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Bedirhan Şener, tutuklandı.