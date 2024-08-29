UEFA'dan Trabzonspor'a ceza geldi

UEFA, St. Gallen - Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Trabzonspor'a 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

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UEFA, Konferans Ligi play-off turunda oynanan St. Gallen - Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Trabzonspor'a ceza verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, St Gallen - Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Trabzonspor'a, 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, eşleşmenin ilk maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olduğu olaylar nedeniyle 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Ertelemeli cezaya ek olarak Karadeniz ekibine 25 bin euro para cezası da verildi.