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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, İsviçre Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Gana Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh, Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve Letonya Büyükelçisi Bahtijor Hasanss'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Almanya Büyükelçilik Ataşesi Kurmay Albay Frank Kammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkçe selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Büyükelçi Latheef, Toft, Scheurer, Andoh, Sorg ve Hasanss'ı ayrı ayrı kabul etti.

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