Metrobüs kazası! Yakınları Adli Tıp Kurumu önünde sinir krizi geçirdi
Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.Abone ol
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarpması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Cenaze, Uçar'ın yakınlarınca teslim alındı.
Bu arada, otopsi işlemleri sürerken Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Uçar'ın yakınlarından birinin sinir kriz geçirdiği görüldü.