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SunExpress'ten iç hatlarda 11 yeni rota

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SunExpress'ten iç hatlarda 11 yeni rota

 SunExpress, gelecek kış için iç hatlarda 11 yeni rota açıkladı.

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Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2024 - 2025 kış sezonunda iç hatlarda tarihinin en büyük genişlemesini gerçekleştiriyor.

Şirket eklediği yeni rotalarla, iç hatlarda toplamda 32 noktaya uçuş düzenliyor.

Hava yolu şirketi ana merkezi olan Antalya'dan Bursa, Erzurum ve Şanlıurfa'ya, İzmir'den Elazığ, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa'ya Kasım ayı itibarıyla direkt uçuşlara başlıyor.

Ayrıca yakın zamanda açılışı gerçekleştirilen Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Bursa, Samsun, Trabzon ve Van'a başlayan yeni uçuşlar hem aile ziyaretleri hem de iş ve tatil amaçlı seyahatlerde yolculara daha fazla esneklik sunuyor.

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