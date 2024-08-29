İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. İmamoğlu başlatılan kapsamlı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 38 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 2 metrobüs şoförü ile denetim amiri gözaltına alındı.

Soruşturmada kazanın incelenmesi için bilirkişi görevlendirmesi yapılırken, yetkililerden olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de istendi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin 28 Ağustos'taki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunduğu sırada gerçekleşen kaza ile ilgili X üzerinden bir açıklama yayımlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu, gazetecilere, kazaya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Trafik kazası yaşandı takip ediyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşımız var. İner inmez de gidip hastanede kontrollerini yapacağım. Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor. Konumlarına bakıyor arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz. Başımız sağ olsun."