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Mersin'de internette müstehcen görüntüler yayan 3 zanlı tutuklandı

Mersin'de internette müstehcen görüntüler yayan 3 zanlı tutuklandı

Mersin'de internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince internette müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı. Adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.

Emniyete götürülen bir şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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