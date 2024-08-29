Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması! "1 yıl kiralık için teklifimizi yaptık"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, takımın transfer hamleleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Orta saha transferi için müjdeli haberi sarı-lacivertli taraftarlara veren Ilıcalı, yıldız oyuncuya teklif yaptıklarını ifade etti.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Futbol Arena'ya açıklamalarda bulundu. Fiorentine forması giyen orta saha oyuncusu Amrabat hakkında konuşan Ilıcalı, "Sofyan Amrabat transferinde 1 yıl kiralık, sezon sonu satın alma opsiyonlu teklif yaptık. Çok rakamlara girmek istemiyorum. Biz bir yandan Fenerbahçe'yi de düşünmek zorundayız." itirafında bulundu.

Orta saha transferi hakkında detay veren Ilıcalı, "Bütün her şeyimizi Fenerbahçe'ye adadık. Taraftarımız haklı. Gecikirse eleştiri olacaktır. Orta saha transferi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ancak kulübün ekonomik yapısını da düşünmeliyiz." açıklamasını yaptı.

"Hocamızdan sol bek talebi gelmedi"

Transfer gündemi hakkında konuşan Ilıcalı, "Hocamızdan sol bek talebi gelmedi. Böyle bir talep gelirse değerlendiririz. Önceliğimiz orta saha transferi. Ayrıca fırsat transferi imkanı olursa hocaya jest yaparız. Son ana kadar her şey olabilir" dedi.

"Bize önerildi"

Archie Brown iddialarına da değinen Acun Ilıcalı, "Archie Brown ismi bize önerildi. Hocamız Jose Mourinho oyuncuyu değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.