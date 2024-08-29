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FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün bu tuzağına sakın düşmeyin! Vatandaşın cebine böyle göz dikti!

Gazeteci Hadi Özışık, Amerika'da yaşayan FETÖ'cü Hakan Şükür'le ilgili bir uyarıda bulundu. Özışık, bu konu ile ilgili mesajlar aldığını belirtti.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi, eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün, sosyal medyada vatandaşları tahrik edici paylaşımlar yaparak, daha sonra kendisine hakaret edenlere yüklü miktarda tazminat davaları açtığı ve bu yöntemle gelir elde etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Perde Arkası'nda değerlendirdi.

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