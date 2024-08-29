BIST 9.757
DOLAR 34,08
EURO 37,94
ALTIN 2.762,62
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan 92 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'dan 92 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 92 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'ya karşı siyaset izlediği ve bazı Rus vatandaşlarına yönelik çeşitli yaptırımlar uyguladığı hatırlatıldı.

Bu nedenle 92 ABD vatandaşının Rusya'ya girişlerinin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kişiler arasında askeri yetkililer, şirket yöneticileri, bilim insanları ve gazetecilerin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, yaptırım listesinin güncellenmesine yönelik çalışmalara devam edileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişiye soruşturma
İstanbul'da metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişiye soruşturma
Oğluyla kavga ettikten sonra fenalaşan kişi yaşamını yitirdi
Oğluyla kavga ettikten sonra fenalaşan kişi yaşamını yitirdi
15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti
15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti
TFF, 2024-2025 sezonu hakemlerini açıkladı
TFF, 2024-2025 sezonu hakemlerini açıkladı
Fethiye'de 120 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de 120 düzensiz göçmen yakalandı
Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat bombası!
Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat bombası!
Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ı unutamadı
Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ı unutamadı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu sorusuna ilginç yanıt: Adam öldürmedik ki
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu sorusuna ilginç yanıt: Adam öldürmedik ki
Lunaparkta yüksekte asılı kalan 23 kişi kurtarıldı
Lunaparkta yüksekte asılı kalan 23 kişi kurtarıldı
Galatasaray açıkladı: Bilet yolsuzluğu iddialarına soruşturma
Galatasaray açıkladı: Bilet yolsuzluğu iddialarına soruşturma
IMF'den dikkat çeken Türkiye açıklaması! Kriz riskini...
IMF'den dikkat çeken Türkiye açıklaması! Kriz riskini...
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul'da taksi taşımacılığında yeni dönem
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul'da taksi taşımacılığında yeni dönem