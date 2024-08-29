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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz uzun zamandır gözlerden uzakta bir hayat sürüyor. Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

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Bir döneme damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi' dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizinin bitmesinden sonra gözlerden uzak kalmaya karar vermişti.

Necati Şaşmaz bir dönem Kurtlar Vadisi için hazırlık içinde olduklarını söylese de dizi yeniden çekilmedi.

Gözlerden uzak yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Necati Şaşmaz'ın son haline "Abi geri dön", "Yaşlanmışsın Polat", "Kral dizi ne oldu", "Yıllar acımamış" yorumları yapıldı.

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