İzmir'de 3 çocuğunu öldürüp aynı silahla kendisini vuran kişi de hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde önceki gün 3 kızını öldürüp 1 kızını da ağır yaralayarak intihar girişiminde bulunan Vesim Ş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Bornova ilçesinde araziye getirdiği kızları Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'yi (14) silahla öldüren, kızı Hira Nur Ş'yi (11) de ağır yaralayıp aynı silahla intihar girişiminde bulunan Vesim Ş. (45) kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.

Vesim Ş'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hira Nur Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.