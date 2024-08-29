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Martı TAG kurucusu Öktem'den UKOME toplantısında alınan 2500 yeni taksi kararına tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Martı TAG kurucusu Öktem'den UKOME toplantısında alınan 2500 yeni taksi kararına tepki

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrası, uygulama tabanlı taksi taşımacılığına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

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Öktem, Zeytinburnu'nda Martı TAG sürücüleriyle yaptığı açıklamada, UKOME toplantısında görüşülen uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifini eleştirdi.

Öktem, "Ulaştırma Bakanlığının inadı bitti, İBB kazanmış oldu. Burada vatandaş kaybetti. 2 bin 500 aplikasyon tabanlı taksi plakası sorunu çözmez." ifadesini kullandı.

Plakaları sadece İBB tarafından lisanslandırılan şirketin kullanabileceğini söyleyen Öktem, şöyle devam etti:

"Resmen İBB, Buğra Gökçe ve Gürkan Akgün bürokratlarıyla BiTaksi'ye, Nazım Salur'a 2 bin 500 plakayı peşkeş çekiyor. Yani vatandaşı aptal yerine koyarak diyorlar ki 'Sen git milyonlara ihaleden plaka al, sonra git bir tane şirkete çalış.' Bu rezilliktir. Bu, sorunun çözümü asla değildir. Bu, İstanbul'un peşkeş çekilmesidir. Bu bir utançtır. Zaten başarılı olmayacaktır. Mahkemeden, Rekabet Kurulundan dönecektir."

Sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getiren Öktem, "Bu işin arkasındayız. 200 bin kişiyiz, Ay'a gitmeyeceğiz, bizi bir yere gönderemezsiniz. İstanbul'dayız. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkana kadar mücadelemiz devam ediyor. Bizde finansal da psikolojik de kaynak bitmez." diye konuştu.

"Plakacı bürokrat karşımıza çıkmasın" ve "Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği istiyoruz" pankartı taşıyan TAG sürücüleri, düdük çalarak Öktem'e destek verdi.

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