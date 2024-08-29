'Soyadı' yasağı! Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'a rest çekti
Ferdi Tayfur bir süredir sorunlar yaşadığı kızı Tuğçe Aydın'a rest çekti. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Tuğçe Tayfur Aydın'dan babasına yanıt geldi.
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur sık sık özel hayatıyla gündeme gelen bir isim. Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra evlenmiş ve ve haziran ayında da ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.
Gözlerden uzak bir hayat süren Ferdi Tayfur ise kızı Tuğçe Tayfur'un düğününde yer almamıştı. Baba kız arasında bir süredir sorunlar olduğu da biliniyor.
Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak, kendi kıyafet mağazasını açan kızına 'Tayfur' soyadını kullanmaması ve ticari faaliyetlerinde isim hakkı almak istediğini belirtti.
Ferdi Tayfur'un avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazasından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız.