BIST 9.833
DOLAR 34,07
EURO 37,79
ALTIN 2.767,86
HABER /  EKONOMİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazanarak 9.833,22 puandan tamamladı.

Abone ol

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,29 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,87 ile ticaret olarak belirlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 arttı. Söz konusu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,8 oldu.

Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Ağustos ile biten haftada 2 bin kişi azalışla 231 bine inerken, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

Veriler ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ederken, "yumuşak iniş" beklentilerinin öne çıkması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Analistler, geçen hafta düşmesine rağmen işsizlik maaşı başvuru sayısının yılın başlarındaki ortalamaların oldukça üzerinde olduğunu, bunun iş gücü piyasasındaki yumuşama eğilimini desteklediğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA'dan Trabzonspor'a ceza geldi
UEFA'dan Trabzonspor'a ceza geldi
HÜRKUŞ gökyüzünde yaklaşık 5 bin saate ulaşmayı başardı
HÜRKUŞ gökyüzünde yaklaşık 5 bin saate ulaşmayı başardı
Fernando Muslera 5 maç ceza alabilir
Fernando Muslera 5 maç ceza alabilir
Mesut Özil, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
Mesut Özil, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 801 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 801 bin liraya yükseldi
Metrobüs kazası! Yakınları Adli Tıp Kurumu önünde sinir krizi geçirdi
Metrobüs kazası! Yakınları Adli Tıp Kurumu önünde sinir krizi geçirdi
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi geriledi
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi geriledi
Alanya'da otelde başına baca kapağı düşen kadın hastanede yaşamını yitirdi
Alanya'da otelde başına baca kapağı düşen kadın hastanede yaşamını yitirdi
Usta oyuncu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı
Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki dava! Özgür Özel'den açıklama:Hodri meydan...
Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki dava! Özgür Özel'den açıklama:Hodri meydan...
Şanlıurfa'da akrabalar birbirine girdi: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da akrabalar birbirine girdi: 3 ölü, 4 yaralı