Trabzonspor penaltılar sonucu Avrupa'ya veda etti

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, penaltılar sonucu St. Gallen'e yenilerek Avrupa defterini kapattı.

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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor konuk ettiği St. Gallen'e penaltılarda mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Isaac Schmidt ile 31. dakikada öne geçti. İlk yarı bu sonuçla noktalandı. İkinci yarıda oyuna ortak olan bordo mavililer Enis Destan'ın 52. dakikadaki golüyle maçı uzatmaya götürdü. 30 dakikalık uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve maç seri penaltı atışlarına gitti.

Bordo mavililer penaltılarda rakibini 5-4 mağlup olarak turnuvaya veda etti.