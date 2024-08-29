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Göztepe-Fenerbahçe maçı: 2 polis müdürü görevden alındı

Göztepe-Fenerbahçe maçı: 2 polis müdürü görevden alındı

Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı görevden alındı.

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, 51. dakikada deplasman tribününe alınmayan taraftarlarına destek olmak için sahaya inmişti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nun Güney tribünü önünde yabancı maddelere maruz kalan Koç, Göztepeli bir görevli tarafından yere itilerek düşürülmüştü.  Bu gelişmelerin ardından mücadele hakemi Kadir Sağlam oyunu durdurdu Ali Koç korumaları eşliğinde protokol tribününe geri döndü.

İKİ POLİS MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI
Maçta yaşanan olaylar nedeniyle, İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı, müfettiş raporuyla görevden alındı.

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