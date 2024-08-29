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DSÖ duyurdu: İsrail ve Hamas anlaştı

DSÖ duyurdu: İsrail ve Hamas anlaştı

Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de geçici olarak çatışmalara ara verileceğini duyurdu.

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İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde çocuk felcine yönelik aşı kampanyasının pazar günü başlaması planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Batı Şeria ve Gazze Temsilcisi Rik Peeperkorn, yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatılması için 3 ayrı noktada 3'er günlük insani duraklama konusunda anlaştığını duyurdu.

Peeperkorn, aşı kampanyası kapsamında Gazze Şeridi'nin merkezinde, güneyinde ve kuzeyinde 3'er günlük insani duraklamalar yapılacağını belirterek, "Anlaştığımız şekilde kampanya 1 Eylül'de Gazze'nin merkezinde üç gün sürecek ve aşılama sırasında insani bir ara verilecek" ifadelerini kullandı. Peeperkon, ihtiyaç duyulması halinde her bir bölgedeki insani duraklamanın bir gün daha uzatılacağını aktardı.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), aşı kampanyasının İsrail ordusuyla koordineli bir şekilde yürütüleceğini belirtti.
DSÖ, 23 Ağustos'ta en az bir bebeğin tip 2 çocuk felci virüsü nedeniyle felç olduğunu doğrulamış, söz konusu vaka bölgede 25 yıldır görülen ilk vaka olarak kayıtlara geçmişti.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA
Hamas’ın Lübnan’daki medya sorumlusu Kilani, DSÖ'nün açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler'in (BM), çocuk felci aşısı için Gazze Şeridi genelinde 3 gün boyunca çatışmalara ara verilmesini önerdiğini aktaran Kilani, Hamas'ın bu öneriyi kabul ettiği belirtti.

İsrail'in aşı yapılması için Gazze Şeridi genelinde çatışmalara geçici ara verilmesini kabul etmediğini vurgulayan Kilani, Tel Aviv yönetiminin sadece bazı mahallelerde çatışmalara ara verilmesini kabul edeceğini BM tarafına ilettiğini aktardı.

Kilani, Gazze'de bir bölgede ara verilirken, diğer bölgede saldırıların sürmesinin aşının dağıtılmasını imkansız kılacağını taraflara ilettiklerini kaydetti.

Hamas yetkilisi Kilani, Hareket olarak çocuk felci aşıları yapılması için bazı bölgeleri kapsayacak şekilde de olsa çatışmalara ara verilmesini kabul ettiklerini sözlerine ekledi.

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