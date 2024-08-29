RTÜK'ten son dakika Narin Güran açıklaması! Yayın yasağı getirildi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili "Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir" dedi. Narin ile ilgili yayın yasağı getirildi.

Abone ol

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması ve çeşitli her iddiayı haberleştirmesinin konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelediğini bildirdi.

'MEDYANIN HER İDDİAYI HABERLEŞTİRMESİ KONUSU ÇOK OLAN BİR OLAYIN HASSASİYETİNİ ZEDELEMEKTEDİR'

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Minik Narin kızımızı arama çalışmaları güvenlik güçlerimizin titiz takibiyle devam ediyor. Bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidal şart.

Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir. Söz konusu ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

MİNİK NARİN GÜRAN İLE İLGİLİ HABERLERE YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolması olayına ilişkin Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildi.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında olaya ilişkin yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince, "soruşturma konusu olayın mağduru olan çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişiminin korunması, toplumsal baskı ve damgalanmanın önlenmesi amacıyla çocuğun üstün yararı ilkesinin öncelikli gözetilmesi gerektiği, soruşturmanın gizliliği esası gereği, adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi, delillerin karartılmasının önlenmesi, tanıkların ve diğer ilgililerin güvenliği ile kamu düzeninin korunması adına 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi hükmündeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların yapılmasına ilişkin yayın yasağı konulması"na karar verildi.