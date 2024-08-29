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Zaha yeni takımına imzayı atıyor

Zaha yeni takımına imzayı atıyor

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Wilfried Zaha'ya, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Lyon'la imza aşamasına geldi.

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Galatasaray'da performansı tartışma konusu olan ve gözden çıkartılan Wilfried Zaha'ya Premier Lig takımları Leicester City ve Crystal Palace talip olmuştu.

İngilizler olmadı, yeni talip kapıda

Ancak her iki İngiliz takımı da Zaha'nın yüksek maliyeti sebebiyle bu transferden vazgeçti. Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine 48 saatten az bir süre kalırken, Fildişi Sahilli futbolcuya yeni bir Avrupa kulübü talip oldu.

Lyon'dan Zaha hamlesi

The Athletic'te yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon, Galatasaray'dan Wilfried Zaha'yı transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

Çıkan haberde anlaşmanın kiralık olacağı ve her iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Sarı-Kırmızılı formayla 43 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 10 kez ağları havalandırırken 5 de asist yapmayı başardı.

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