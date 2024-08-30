İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi, Monako'da yapılacak ve TSİ 14.00'te Avrupa Ligi, 15.30'da ise Konferans Ligi kurası başlayacak. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in bu organizasyonlardaki rakipleri belirlenecek.Abone ol
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası TSİ 14.00, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde, RAMS Başakşehir'in de UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri
1. TORBA
Roma
Manchester United
Porto
Ajax
Rangers
Eintracht Frankfurt
Lazio
Tottenham
Slavia Prag
2. TORBA
Real Sociedad
AZ Alkmaar
Braga
Olimpiakos
Olimpik Lyon
PAOK
FCSB
Fenerbahçe
Maccabi Tel Aviv
3. TORBA
Ferençvaroş / Borac Banja L.
Karabağ
Galatasaray
Elfsborg
Hearts
Bodo Glimt
Union Saint Gilloise
Dinamo Kiev
Ludogorets
4. TORBA
Midtjylland
Malmö
Athletic Bilbao
Hoffenheim
Nice
Rigas Skola
Anderlecht
Twente
Beşiktaş
Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri:
1. TORBA
Chelsea
Kopenhag
Gent
Fiorentina / Puskas A.
Real Betis
Başakşehir
2. TORBA
Pafos
Legia Varşova
Heidenheim
Djurgardens
Rapid Wien
Panathinaikos
3. TORBA
Ljubljana
Omonia
HJK Helsinki
St. Gallen
Vitoria Guimaraes
Astana
4. TORBA
LASK Linz
Cercle Brugge
Shamrock R.
Larne FC
The New Saints
Lugano
5. TORBA
Celje
Apoel
Viktoria Plzen
Mlada Boleslav
Petrocub
Backa Topola
6. TORBA
Borac Banja Luka / Ferençvaroş
J. Bialystok
Dinamo Minsk
Molde
Vikingur
Noah
Turnuva formatları
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.
İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.
Konferans Ligi mücadelesi ise 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.