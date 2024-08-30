İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi, Monako'da yapılacak ve TSİ 14.00'te Avrupa Ligi, 15.30'da ise Konferans Ligi kurası başlayacak. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in bu organizasyonlardaki rakipleri belirlenecek.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası TSİ 14.00, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde, RAMS Başakşehir'in de UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri

1. TORBA

Roma

Manchester United

Porto

Ajax

Rangers

Eintracht Frankfurt

Lazio

Tottenham

Slavia Prag

2. TORBA

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Braga

Olimpiakos

Olimpik Lyon

PAOK

FCSB

Fenerbahçe

Maccabi Tel Aviv

3. TORBA

Ferençvaroş / Borac Banja L.

Karabağ

Galatasaray

Elfsborg

Hearts

Bodo Glimt

Union Saint Gilloise

Dinamo Kiev

Ludogorets

4. TORBA

Midtjylland

Malmö

Athletic Bilbao

Hoffenheim

Nice

Rigas Skola

Anderlecht

Twente

Beşiktaş

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri:

1. TORBA

Chelsea

Kopenhag

Gent

Fiorentina / Puskas A.

Real Betis

Başakşehir

2. TORBA

Pafos

Legia Varşova

Heidenheim

Djurgardens

Rapid Wien

Panathinaikos

3. TORBA

Ljubljana

Omonia

HJK Helsinki

St. Gallen

Vitoria Guimaraes

Astana

4. TORBA

LASK Linz

Cercle Brugge

Shamrock R.

Larne FC

The New Saints

Lugano

5. TORBA

Celje

Apoel

Viktoria Plzen

Mlada Boleslav

Petrocub

Backa Topola

6. TORBA

Borac Banja Luka / Ferençvaroş

J. Bialystok

Dinamo Minsk

Molde

Vikingur

Noah

Turnuva formatları

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

Konferans Ligi mücadelesi ise 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.